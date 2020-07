117 neue Covid-19-Infizierte

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag 117 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden – wieder weniger als am Vortag.

Am Mittwoch registrierte das BAG 141 neue Fälle, am Dienstag 108, am Montag 43, am Sonntag 99 und am Samstag 110. Insgesamt gab es bisher 34'000 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das BAG am Mittwoch mitteilte.

Das BAG meldete am Donnerstag auch ein weiteres Todesopfer. Bisher starben damit 1694 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet entspricht das 19,7 Opfern. Das BAG bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis Donnerstagmorgen übermittelt haben.

Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4152 Personen ins Spital, im Vergleich zum Vortag sind das sechs mehr. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, beläuft sich bisher auf insgesamt 746'658. Bei 5,5 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.