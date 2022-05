«Apropos» – der tägliche Podcast – Häufen sich Ausbrüche wie die Affenpocken in einer globalisierten Welt? Ein Virus, das bisher nur in Zentral- und Westafrika zirkulierte, breitet sich in zahlreichen Ländern aus. Wie es zur Häufung der Fälle gekommen ist – und wie stark uns das beunruhigen sollte. Mirja Gabathuler Felix Straumann als Gast Vivienne Kuster als Produzentin

Nach über zwei Jahren mit Covid-19 macht ein neues Virus Schlagzeilen: Am 15. Mai warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals vor den Affenpocken. Unterdessen hat sich der Erreger, der bisher lokal in Zentral- und Westafrika existierte, in 18 Ländern ausgebreitet. Mehrere Hundert Fälle sind bekannt, auch in der Schweiz gibt es eine erste bestätigte Infektion. Die Ansteckungen liegen mehrere Wochen zurück. (Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Zahlen und Antworten auf die wichtigsten Fragen.)

Wie stark sollte uns das beunruhigen? Könnten wir vor dem Beginn einer neuen, mit Corona vergleichbaren Pandemie stehen? Wie verläuft eine Infektion – und wie kann man sich dagegen schützen? Und gehören solche weltweiten Ausbrüche von lokalen Erregern in Zukunft stärker zu unserem Alltag? Darüber spricht Wissenschaftsredaktor Felix Straumann in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

