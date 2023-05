Weiss oder blau? Eine Hausfassade in Köniz sorgt für eine Kontroverse. Foto: Raphael Moser

Was ist Kitsch? Wir stellen uns Touristen-Nippes, banales süssliches Gesäusel oder Bilder von den Strassenmalern am Montmartre vor. Davon kann man ja die Finger lassen, wenn es einem nicht gefällt.

Ärgerlicher sind Kitsch oder kitschige Vorstellungen, die Behörden in Vorschriften umsetzen. Es gibt nämlich auch Gedankenkitsch – und Verordnungskitsch.