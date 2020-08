Bioboom wegen Corona – Hält der Biotrend an? Die Nachfrage nach Bioprodukten ist während des Lockdown stark gestiegen. Davon konnten auch Bioläden in Bern profitieren. Jacqueline Schreier

Der Hallerladen in der Länggasse zählt zu den Profiteuren der Corona-Krise. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Corona-Krise hat viele Unternehmen hart getroffen. Es gibt aber auch solche, die in dieser Zeit profitieren konnten. So etwa die Bioläden. Während des Lockdown stieg die Nachfrage nach Bio- und regionalen Produkten massiv an. Die Umsätze bei Bioprodukten erhöhten sich im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 23,5 Prozent, schreibt das Bundesamt für Landwirtschaft in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Insgesamt erzielte der Schweizer Detailhandel in dieser Zeit mit Lebensmittel einen um 18,3 Prozent höheren Umsatz.