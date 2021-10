50. Diaw und die Kunst des Zeitspiels

Lausanne spielt hier mit Ball und Feuer: In einer Seelenruhe spielen sie unter hohem GC-Druck hinten heraus, was beinahe schief geht. Überhaupt rückt jetzt die Defensive des Heimteams zunehmend in den Fokus, allen voran der elegante Goalie Diaw, der es nach jeder Aktion versteht, kunstvoll so zu tun, als suche er verzweifelt eine Anspielstation, während er in Tat und Wahrheit halt nur die eine Minute mehr verstreichen lassen will.