Häftling lag tot in der Zelle

Der Insasse mit Jahrgang 1982 lag gemäss einer Medienmitteilung des Zürcher Amts für Justizvollzug am Donnerstagmorgen tot in seiner Zelle. Hinweise auf eine Dritteinwirkung würden nach ersten Erkenntnissen nicht vorliegen.

Der Schweizer Staatsbürger befand sich in Untersuchungshaft wegen Verdachts auf Drohung. Wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich, hat die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl des Kantons Zürich eingeleitet.

Es ist bereits der vierte Todesfall innerhalb eines Jahres in einem Zürcher Gefängnis. Am 9. Juni ist ein 34-jähriger Häftling leblos auf seiner Gefängnistoilette in Zürich gefunden worden, am 17. März lag ein 54-jährigen Schweizer Häftling tot in seiner Zelle. Am 7. September 2018 fand man die Leiche eines 55-jährigen Inhaftierten in einer Zelle des Vollzugszentrums Bachtel.