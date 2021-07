Ransomware-Attacke – Hacker greifen Comparis an und verlangen 400’000 Dollar Die Website des grössten Vergleichsdienstes der Schweiz ist down. Das Unternehmen musste Systeme runterfahren. UPDATE FOLGT

«Es tut uns Leid»: Comparis kann derzeit auf seinen Websites keine Kundinnen und Kunden empfangen. Bild: Screenshot

Der Online-Vergleichsdienst Comparis ist Opfer einer Attacke von kriminellen Hackern geworden. Seit dem Mittwochmorgen seien verschiedene IT-Systeme blockiert und auch die Webseite Comparis.ch könne nicht mehr aufgerufen werden. Das teilte Comparis am Donnerstag mit.

Man arbeite mit Hochdruck gemeinsam mit Cybersecurity-Partnern an einer Lösung.

Mit der sogenannten «Ransomware»-Attacke verlangen die Angreifer «Lösegeld» für eine Entschlüsselung der Daten. «Es gab eine Lösegeldforderung in der Höhe von 400’000 Dollar, zahlbar in einer Kryptowährung», erklärt Comparis-Sprecher Michael Kuhn auf Anfrage. Man sei nicht per Email kontaktiert worden, sondern habe in verschlüsselten Bereichen einen Link auf eine URL erhalten, wo die Forderung genannt wurde.

Das Unternehmen sei aber nicht auf die Forderungen eingegangen: «Wir haben kein Lösegeld bezahlt und werden auch keines bezahlen», bekräftigte Kuhn.

Derzeit sei auch die Erreichbarkeit via E-Mail und Kunden-Hotline eingeschränkt, schrieb Comparis in der Mitteilung. Dies geschehe bewusst, um mögliche Zugänge zum System zu sperren. Kundendaten seien aber nach aktuellem Kenntnisstand von dem Vorfall nicht betroffen, versichert das Unternehmen.

Comparis rechnet derzeit damit, dass die Webseite «comparis.ch» im Lauf des Donnerstag wieder online sein wird. Dabei helfe dem Unternehmen, dass es regelmässig «Backups» ihrer Daten angelegt habe, wie der Sprecher bestätigte. Man bedaure die durch die Attacke verursachten Unannehmlichkeiten, so Comparis.

cpm/sda

