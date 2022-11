«1899» auf Netflix – Haben wir schon erwähnt, dass hier alles hypermysteriös ist? Die Macher von «Dark» haben ihre zweite Netflix-Serie gedreht. Teuer, aufwendig, international. Leider ist da etwas schiefgelaufen. David Steinitz

Die Farbpalette reicht von Depressionsdrama-Grau bis Horrorfilm-Schwarz: Aneurin Barnard, Emily Beecham und Andreas Pietschmann in «1899». Foto: Netflix

«Das Hirn ist tiefer als das Meer», lautet einer der ersten Sätze in dieser Serie. Nach den drei Folgen, die Netflix vorab zur Sichtung bereitgestellt hat, ist man aber versucht, diese These in Zweifel zu ziehen.