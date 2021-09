Die schönsten berndeutschen Verben – Haben Sie heute schon gschnöigget? Von «aateige» bis «züngele»: Der Reichtum an Verben im Berndeutschen ist immens. Manche Tätigkeiten lassen sich sogar nur im Berner Dialekt ausüben. Ben Vatter

Nach em Kömerle ga löie: Gewisse berndeutsche Verben erzählen eine ganze Geschichte. Foto: Manuel Zingg

Ds Beschte am Bärndütsch isch für mi scho geng üsi Vilfalt a Verbe gsy. Drum git’s jitz hie no es «Best of Verbe», oder churz: Ds Verbeschte us acht Jahr!

Vil Verbe sy vo Substantiv abgleitet, hüüfig bi Chinderaktivitäte: bällele, sandele, märmele, lättele, elästerle, schifere, ysebähnle, outöle, verchöiferle, indiänerle, müeterle, dökterle u de äntlech pyschele. Di eltere Lüt tüe gartne, blüemele, znächtle, kömerle u stoubsugere, ir Letschti o kompiüterle, internetle, äiphöndle, whatsäpple u dropboxle.

Sogar üse Körper wird verbisiert: Mir chöi fingerle, füessle, halse, hirne, ellbögle, hängle, düümele, chnödle, rüggele, chiferle, chnöile, scheichle oder öppis chopfe. Aber nid dass öppe no öpper schweiselet oder dass es chäseleti u seikeleti!