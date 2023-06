17 tote Schafe im Simmental – Haben Geier die Tiere in den Abgrund getrieben? Neben dem Mittaghorn sind am Wochenende über ein Dutzend Schafe zu Tode gestürzt. Angeblich soll ein Geierschwarm sie aufgeschreckt haben. Bruno Petroni

Über 30 Gänsegeier kreisen über der Alp Nüschlete. Foto: PD

Was in den sozialen Medien die Runde macht, bestätigt eine Informantin, die nicht mit Namen genannt werden will: Auf der Alp Nüschlete oberhalb von Boltigen, auf rund 1700 Metern über Meer, sollen Geierschwärme Schafe und Ziegen beim Tieffliegen aufgeschreckt und so in den tödlichen Abgrund gejagt haben. Bilder vom Wochenende zeigen, dass über der Alp neben der Mittagflue tatsächlich über 30 Geier kreisen.