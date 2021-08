«Haarige» Glosse – «Haarakiri» und kein Ende Weshalb nur verstecken sich Coiffeursalons hinter übermässig originellen Namen? Jetzt fangen auch schon die Kindertagesstätten damit an. Markus Dütschler

Trotz fantasievoller Geschäftsbezeichnungen geht es immer um das eine: Haare schneiden. Foto: Christian Pfander

Wenn Coiffeure in einer kundenlosen Pause diese Kolumne lesen, müssen sie ganz stark sein, denn ich oute mich als Coiffeurhasser. Zumindest als Bub war ich das. Ohne Übertreibung darf ich sagen, dass ich lieber zum Zahnarzt ging. Der Dr. med. dent. schürfte mit seinem Instrument ein wenig, um dann zu sagen: «Alles in Ordnung.»

Ganz anders beim Coiffeur. Wenn mir dieser nach getaner Arbeit den Umhang abnahm, war nichts mehr in Ordnung. Im Spiegel sah ich einen entstellten, verstümmelten Menschen: mich. Dabei war der Coiffeur ein liebenswürdiger und tüchtiger älterer Herr. Coiffeur Zuberbühler hiess sein Geschäft. Geschäfte für Damen hiessen damals Salon Erika oder Coiffure Brigitte.

Inzwischen haben sie sich fantasievollere Firmenbezeichnungen zugelegt. Wohl auch deshalb, um mir gegenüber zu verschleiern, was dort wirklich geschieht. Trotzdem bin ich den Figaros durch Recherchen auf die Schliche gekommen, indem ich im elektronischen Telefonbuch unter der Branchenbezeichnung Coiffeurgeschäfte nachschaute. 239 davon sind in der Stadt Bern aufgelistet.

Die Fülle an schrägen Bezeichnungen ist unfassbar: Headline, Haarbracadabra, Rapunzel, Schnittpunkt, Taj Mahaar, Haargenau, Kopfstand oder Haarscharf. Ganz fies ist der Name Hairein. Folge ich dem Ruf und bemerke den Irrtum, ist es für eine Flucht zu spät, denn sie setzen schon die Schermaschine an. In Zürich soll es noch schlimmer sein, wie der Tagi 2009 enthüllte: Hairy Tales, Millionhair, Haartist, Haarmonie, Hair Force, Hairport oder Föhn-X wurden aufgelistet. Aufhören jetzt!

Vor dem Problem, originelle Namen zu finden, stehen auch Kindertagesstätten. Selbstverständlich können sie sich Kita Hagrösliweg oder Schneeflöckli nennen. Das ist kindgerecht, aber ohne Pepp. Darum raufen sich auch Kita-Verantwortliche die Haare, um exklusivere Namen zu finden.

So habe ich auf einer Werbebanderole an einem Zaun einen originellen Kita-Namen entdeckt. Die klobigen, leicht tanzenden Buchstaben las ich anfänglich als «Kita Kombat». Ich stellte mir vor, wie die Kleinen in Camouflage-Overalls – im Militär Kämpfer oder Vierfruchtpyjama genannt – die Rolle über einen Schwedenkasten vollführen, dann auf dem Kombat-Parcours die Pistole aus dem Holster ziehen und auf den Befehl «Drei Schuss Feuer frei» auf eine Personensilhouette ballern. Nach kurzem Robben im Schlamm gehen sie wieder in Deckung. Dann merkte ich endlich, dass es «Wombat» heisst. Das ist ein australischer Beutelsäuger, der aussieht wie eine grosse Ratte.

Es geht noch besser. Beim Spazieren entdeckte ich eine Kita Matahari. Ich stelle mir die betretene Stimmung vor, die aufkommt, wenn ein Kind fragt: «Was ist Matahari?» Errötend wird die Betreuerin antworten: «Mata Hari war eine hübsche Frau, die im Krieg mit französischen und deutschen Militäroffizieren – ähm – schmüselte und ihnen Geheimnisse entlockte.» Und dann? «Sie wurde zum Tod verurteilt.» Nun sind die Äuglein weit aufgerissen. «Den abgeschlagenen Kopf von Mata Hari hat man in einem Museum für Ärzte ausgestellt.»

Da türmen sich pädagogische Herausforderungen auf. Die Hortleiterin wird gescheiter sagen: «Mata Hari war der Künstlername einer holländischen Tänzerin.» Und sanft würde sie hinzufügen: «Mata Hari stammt aus der malaiischen Sprache und bedeutet Auge des Tages. Wisst ihr, was damit gemeint ist?» Das aufgeweckteste Kind wird antworten: «Die Sonne.» Richtig! (Uff, noch einmal gut gegangen.)

Übrigens: Falls jemand in Bern den 240. Coiffeursalon eröffnen will und im Hinblick auf das «Survival of the Schnittest» (Achtung: Kalauer!) einen cleveren Namen sucht – hier ist er: «Mata Haari».

