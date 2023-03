Achtelfinal-Rückspiele Champions League – Haaland erledigt Leipzig im Alleingang Erling Haaland gelingen beim 7:0-Sieg von Manchester City gegen Leipzig fünf Tore. Inter Mailand qualifiziert sich gegen Porto für den Viertelfinal. Fabian Sangines

Matchwinner Erling Haaland. Foto: Oli Scarff (AFP)

Es gibt da eine These, die kommt immer mal wieder auf, wenn es Manchester City nicht so läuft. Sie ist ziemlich steil, aber tatsächlich gibt es Leute, die hinterfragen, ob der englische Meister besser dran wäre ohne Erling Haaland. Zumindest nach dieser Champions-League-Nacht wirkt diese Meinung nur noch eines: lächerlich.

Obwohl, dieses norwegische Ungeheuer im City-Sturm braucht dafür nicht mal eine Nacht, nein, 45 Minuten reichen ihm, um das Achtelfinal-Rückspiel gegen Leipzig zu entscheiden: Drei Tore erzielt er in der ersten Halbzeit, wobei er bei seinem ersten Treffer auf die Hilfe einer anderen Maschine zählen kann: den Fernseher.

Denn nach Intervention des VAR geht Schiedsrichter Slavko Vincic an den Monitor und erkennt, dass bei einem Kopfballduell der Ball die Hand von Benjamin Henrichs streift. Den fälligen Penalty verwertet Haaland souverän. Knapp eine Minute später liefert der 22-Jährige eine perfekte Zusammenfassung seiner Leistung. Zuerst ist er genug aufsässig, um einen langen Ball von Goalie Janis Blaswich zu provozieren, nachdem der Schweizer Verteidiger Manuel Akanji den Ball zurückschlägt. Dann ist Haaland stabil genug, um den Ball abzulegen und nach Kevin De Bruynes Lattenschuss ist er gedanklich und physisch schneller als alle anderen und köpfelt ins leere Tor. Unmittelbar vor der Pause ist er dann zur Stelle, um sich von einem Gegner abschiessen zu lassen, der nach einem Pfostenkopfball von Ruben Dias klären will.

Haaland ist es also zu verdanken, dass die zweite Halbzeit zum hellblauen Schaulaufen wird. Ein Beispiel dafür liefert City in der 50. Minute, als Ilkay Gündogan einen perfekten Spielaufbau zum 4:0 abschliesst. Danach legt Haaland zwei weitere Treffer nach, bevor Leipzig in der 63. Minute mit seiner Auswechlsung erlöst wird. Neben Luiz Adriano und Lionel Messi ist Haaland nun einer von drei Spielern, dem in einem CL-Spiel fünf Tore gelangen. Der Schlusspunkt gehört aber De Bruyne, der mit einem schönen Distanzschuss zum 7:0 trifft.

Inter Mailand hat zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder den Viertelfinal der Champions League erreicht. Den Italienern reichte ein 0:0 im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Porto zum Einzug in die Runde der besten acht Mannschaften. Das Hinspiel hatte Inter mit 1:0 gewonnen. Am Ende hatten die Gäste grosses Glück, als Portos Stürmer Mehdi Taremi (95. Minute) nur den Pfosten traf. Sein Mitspieler Pepe wurde kurz darauf (97.) mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Beide Mannschaften boten den Zuschauern im Estadio do Dragao ein über weite Strecken schwaches Spiel. Torchancen gab es kaum, was auch daran lag, dass die Gäste den Portugiesen mit einem kompakten Defensivblock begegneten. Mailand dagegen wollte den Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen, und das gelang der Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi am Ende auch.

