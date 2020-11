Kolumne über Tagträume – Gutsche ohni Gutscher Der «Mundart»-Kolumnist träumt im selbstfahrenden Auto von einer Zeit, als es noch gar keine Autos gab. Gerhard Meister

«Dr Mönsch dänkt jetz zersch no mau a si Troum vo däm Buur u sire Gutsche u dere Landschaft vou mit schöne Böim u grüene Fäuder, so schön, wies das nume no bim Gotthäuf git.» Foto: ETH-Bibliothek

Es geit nümm lang, nume no es paar Jahr, när müesse mer nümm säuber Outo fahre, de macht das ds Outo für üs. U mir hocke im Outo u chöi mache, was mer wei. Die meischte wärde natürlech iri Zit sinnvou nutze, u zum Bischpiu im superschnäue Hin- u Här vo ihrem lingge u rächte Duume irgendöppis i ihres Handy ichetippe. U angeri mache villech, wärenddäm ihres Outo säuber fahrt, e Power-Nap u hei när, wär weiss, o e Troum.

Ja u da simer jetz i somene säubschtfaarende Outo mit emene Mönsch wo, dr Chopf uf dr Site, sis Power-Nap macht. U dä Mönsch isch am troume u si Troum het ne wit us dr Gägewart wägtreit ine Zit, wos no gar kener Outo het gäh, irgendwenn im vorletschte Jahrhundert u irgendwo im Ämmitau. Sis Outo fahrt säubschtändig dür nes Mittuland, wo mit grusige Hüser u Lagerhaue gschpickt isch, aber vor sim Oug het er es Biud us emene Gotthäuf-Roman, prächtige Öpfu- u Chirschiböim, schöni grüeni Fäuder, u zmitts drin es Buurli uf sim Gutschbock obe, u es Rössli, wo ruehig vor sech häre trabet em Heimet zue. Ds Rössli kennt dr Wäg u trabet so ruehig, dass em Buur d Ouge si zueklappet. Si Chopf isch uf d Site gheit u dürs Grüsch vo de Pferdehuef u de isebeschlagnige Rädli ufem Chiiswäg ghört me sis Schnarchle.