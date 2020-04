Das neue Album von GMF – Gutes Stellungsspiel Die Gruppe Grand Mother’s Funck hält seit fast 30 Jahren die helvetische Funkyness hoch. Wie knusprig ist ihr neues Tonwerk? Ane Hebeisen

Wertanlage in unsicheren Zeiten: Die Berner Gruppe GMF mit Daniel «Bean!» Bohnenblust in der vordersten Reihe. Palma Fiacco

Vieles ist unsicher in diesen Zeiten. So herrscht nicht einmal Einigkeit darüber, ob es gerade eine sehr gute oder äusserst schlechte Zeit ist, ein Album zu veröffentlichen. Pandemie-Erfahrungswerte im Zweige der Musik gibt es noch keine. Im Falle der Berner Funk-Altmeister von Grand Mother’s Funck (GMF) könnte der Plan jedoch aufgehen. Die Menschen haben Zeit, und sie scheinen in der Quarantäne gerade ein bisschen nostalgisch umnachtet zu sein, posten Bilder aus ihrer Jugend und entsinnen sich jener Alben, welche für ebendiese Jugend den Soundtrack geliefert hat.