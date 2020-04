Sprache in der Krise – Gute Zeiten für schwere Worte Corona schlägt auch auf unser Deutsch. Das Pathos geht um. Meinung Beat Metzler

Schriftsteller Gabriel García Márquez (fotografiert im Jahr 1996): Auf sein Buch «Die Liebe in den Zeiten der Cholera» wird derzeit oft angespielt. Foto: Cesar Rangel (AP)

In der deutschen Sprache findet gerade ein unerwartetes Revival statt. Eine klassische Formulierung ist innerhalb kurzer Zeit zum Trendbegriff hochgeschossen. Jeden Tag erscheinen in der Schweiz (und in Deutschland) Dutzende Artikel, in denen es heisst: «in Zeiten von Corona».