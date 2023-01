Geldblog: Leserfrage zur Obligation von Idorsia – Würden Sie in diese Biotechfirma investieren? Weil die Finanzierung von Wachstumsfirmen schwieriger ist, sind Investoren auch bei Anleihen von Biotechfirmen wie Idorsia auf Distanz gegangen. Martin Spieler ordnet ein. Martin Spieler

Idorsia ist meines Erachtens ein erfolgreiches Biotechunternehmen, welches beispielsweise mit seinen Medikamenten gegen Bluthochdruck oder Schlafmitteln gut auf Kurs ist. Mich interessiert die Obligation 0,75 Prozent mit Laufzeit bis 17.7.2024. Würden Sie zur Diversifikation diese Obligation kaufen? Leserfrage von B.G.

Ich teile Ihre Einschätzung, dass Idorsia ein vielversprechendes Schweizer Biotechunternehmen ist. Hinter der Firma steht das renommierte Ehepaar Martine und Jean-Paul Clozel, welche früher bereits die Biotechfirma Actelion zum Erfolg geführt hatten, die sie dann später mehrheitlich an den US-Pharmariesen Johnson&Johnson verkauft hatten. Martine und Jean-Paul Clozel sind auch Ankeraktionäre von Idorisa mit fast 30 Prozent Aktienanteil und stehen selbst mit einem Grossteil ihres Vermögens im Risiko.

Vor wenigen Wochen hat Idorsia in den USA einen Zulassungsantrag für Aprocitentan gestellt. Damit strebt die Firma aus Allschwil die Marktzulassung eines dritten Wirkstoffs aus ihrer Pipeline an. Mit Aprocitentan werden laut dem Unternehmen Patienten behandelt, die an schwer kontrollierbarem Bluthochdruck leiden. Mit diesem Wirkstoff erreicht Idorsia eine Diversifizierung auf Produktebene.

Schon früher hatte das Unternehmen die Zulassung für das Schlafmittel Quviviq, das auch unter der Bezeichnung Daridorexant bekannt ist, in den USA, der EU und der Schweiz sowie für Pivlaz, ebenfalls als Clazosentan bekannt, in Japan zur Behandlung von Hirnblutungen erhalten. Das sind aus meiner Sicht schöne Erfolgsmeldungen.

Allerdings ist noch keinesfalls sicher, ob Idorisa als Unternehmen wirklich reüssieren wird, wie es Martine und Jean-Paul Clozel vorschwebt. Wenn Sie in die Firma investieren möchten, müssen Sie sich vor Augen halten, dass diese nach wie vor rote Zahlen schreibt und einen grossen Finanzbedarf hat. Die Finanzierung wird mit den steigenden Zinsen definitiv nicht einfacher.

Das Ehepaar Clozel geht davon aus, dass Idorsia 2025 rentabel sein wird und einen Nettoumsatz von mehr als einer Milliarde Franken erzielen wird.

Momentan hat Idorsia noch solide Liquiditätsreserven. Nachdem viele Investoren angesichts rasch steigender Zinsen gegenüber Wachstumsgesellschaften auf Distanz gegangen sind, sind auch Finanzierungen von Biotechfirmen schwieriger geworden. Dies dürfte mit ein Grund sein, warum nicht nur der Aktienkurs von Idorsia, sondern auch der Kurs der von Ihnen angesprochenen Obligation mit Laufzeit bis im Juli 2024 mächtig unter Druck ist. Auf dem Höchststand notierte die Obligation auf über 116 und ist inzwischen auf unter 90 gefallen. Idorsia braucht einiges an Liquidität zur Unterstützung der kommerziellen Produkteinführungen und zur Finanzierung der Weiterentwicklung der fortschreitenden Forschungs- und Entwicklungspipeline bis die Gewinnschwelle erreicht wird. Solche Finanzierungen sind wegen der steigenden Zinsen teurer geworden.

Das Ehepaar Clozel geht davon aus, dass Idorsia 2025 rentabel sein wird und dann einen Nettoumsatz von mehr als einer Milliarde Franken erzielen wird. Eine Garantie, dass dies gelingt, haben Sie nicht. Wenn Sie die Obligation kaufen, gehen Sie mit ins Risiko. Dieses ist zwar geringer, als wenn Sie Idorsia-Aktien kaufen, dennoch dürfen Sie nicht blind davon ausgehen, dass die Obligation in jedem Fall vollständig zurückbezahlt wird. Junge Biotechfirmen, zu denen die Idorsia nach wie vor gehört, sind immer mit erhöhten Risiken belastet. Engagieren sollten Sie sich da nur, wenn Sie in der Lage sind, erhöhte Risiken zu tragen und die Position nur ein kleiner Teil in einem breit diversifizierten Portfolio darstellt.

