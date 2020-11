Wahlen in Zollikofen – 29. November – Gute Chancen für Mitte und Linke In Zollikofen könnte die Vorherrschaft der Bürgerlichen kippen – oder zumindest bröckeln. Ob es mit der grünen Welle klappt, ist eine andere Frage. Simon Wälti

Ende November entscheidet sich, wer in den nächsten vier Jahren in Zollikofen den Ton angibt. Foto: Franziska Rothenbühler

Die grüne Welle schlägt bei den Gemeinden rund um Bern nicht überall gleich durch. In Ittigen, Bolligen und Muri reüssierten die Grünen, in Belp dagegen konnte die SP stark zulegen. Das hängt mit unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten und personellen Konstellationen zusammen. Und in Zollikofen? «Lange nicht jede Gemeinde folgt dem nationalen Trend», sagt die SP-Gemeinderätin Mirjam Veglio. Auf kantonaler Ebene ist sie Mitglied des Grossen Rates und Co-Präsidentin der SP. «Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir die Kräfte bündeln und mit der GFL eine Listenverbindung erreicht haben.» Veglio ist seit rund 20 Jahren politisch aktiv in Zollikofen, es sei das erste Mal in dieser Zeit, dass der Schulterschluss gelungen sei.