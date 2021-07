Hochwasser-Bilanz – Gut vorbereitet und ein wenig Schwein gehabt Das Hochwasser der letzten Tage hat gezeigt: Im Kanton Bern hat man aus den Fehlern gelernt. Zu grösseren Schäden ist es offenbar nicht gekommen. Andres Marti

Alarmstufe Rot: Blick auf die Aare am Freitagnachmittag von der Monbijoubrücke aus. Raphael Moser

Den Höhepunkt erreichte das Hochwasser in Bern am Freitagnachmittag. Pro Sekunde flossen 562 Kubikmeter Wasser die Aare hinab: Alarmstufe Rot. Doch dann hörte es auf zu regnen. Seitdem nimmt die Abflussmenge der Aare kontinuierlich ab, die Pegelstände der Seen sinken. Bern sei mit einem «blauen Auge» davongekommen, so Sicherheitsdirektor Reto Nause (Mitte).

Für eine Bilanz sei es noch zu früh, heisst es hingegen bei der Berner Feuerwehr am Sonntagmittag. Die Situation sei weiterhin angespannt. In den Berner Quartieren Altenberg, Matte und Marzili werden die orangen Schlauchdämme mindestens noch ein paar Tage bleiben. Die Feuerwehr macht weiterhin Kontrollgänge. Damit man sich selbst und die Rettungskräfte nicht gefährde, sei auf das Baden in der Aare oder das Aareböötle unbedingt zu verzichten, warnen die Behörden.