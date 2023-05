Tagestipp: Schauspiel «Ein guter Mensch» – «Gut» und «schlecht» wirft er in den Müll Der Schauspieler Gregor Schaller geht in seinem Einmannstück der Frage nach, was gute Menschen ausmacht. Martina Hunziker

Die Antwort auf die Frage ist gar nicht einfach. Gregor Schaller in der Mülltonne, nach den guten Menschen suchend. Foto: PD / Gini Weix

Was wäre Ihre Antwort auf die Frage: «Bist du ein guter Mensch?» Ein einfaches Ja würde wohl bei den wenigsten ausreichen. Denn es ist kompliziert. Das zeigt das Einmannstück «Ein guter Mensch». Der Schauspieler Gregor Schaller, auf der Bühne allein mit einer Mülltonne auskommend, versucht dem Publikum zu erklären, was ein guter Mensch ist. Er ist voller guter Absichten, aber verstrickt sich in seinen Erläuterungen zunehmend in Widersprüchen. Und er realisiert: Die guten Menschen werden die Welt nicht retten. Denn einfach «gute» und «schlechte» Menschen gibt es gar nicht. Weshalb also überhaupt noch versuchen, ein guter Mensch zu sein? (mar)

