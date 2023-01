Die gegenwärtige Diskussion rund um ein «System von Indiskretionen» geht im Moment in eine falsche Richtung. Lecks, so der Grundtenor, seien ein grassierendes Übel; sie würden die Glaubwürdigkeit der Behörden untergraben und die Medien in Verruf bringen. Dabei sind Indiskretionen, aus Mediensicht gesehen, grundsätzlich ein zulässiges, ja enorm wichtiges Mittel der Informationsbeschaffung. Es ist nicht die Aufgabe der Medien, das Amtsgeheimnis zu schützen. Sie erfüllen eine «Watchdog»-Funktion, die sie dank der Pressefreiheit in demokratischen Ländern ausüben dürfen. Medien müssen ihre Quellen genau deshalb nicht offenlegen, weil Informanten und Informantinnen, die Geheimnisse preisgeben, geschützt werden müssen.