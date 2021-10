Handel mit CO₂-Zertifikaten – Gut fürs Image und die Kasse – aber kaum ein Nutzen fürs Klima Der Emissionshandel ist für verschiedene Unternehmen lukrativ. Gegen die Erderwärmung nützt er aber wenig. Das liegt am System, wie ein Beispiel von Holcim zeigt. Sylviane Chassot

Solaranlagen sind zur CO₂-Kompensation beliebt. Viele Anlagen würden aber auch ohne Klimaschutzgelder gebaut werden. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Der CO₂-Markt ist jung und wenig transparent, und die Regeln sind unausgegoren. Zugleich ist die Nachfrage nach CO₂-Zertifikaten, mit denen Unternehmen, Länder und Privatpersonen Treibhausgasemissionen kompensieren, enorm. Seit 2017 hat sich das Handelsvolumen beinahe verfünffacht und entspricht heute knapp einem Drittel der jährlich in die Atmosphäre ausgestossenen Klimagase. Kompensiert wird bloss ein Bruchteil der jährlichen Emissionen. Das Handelsvolumen ist deutlich höher, weil viele Zertifikate mehrmals pro Jahr die Hand wechseln.

Doch dem Klima bringt der Handel bisher nichts, die Emissionen steigen weiter. Das liegt am System: Ein Kompensationsprojekt, zum Beispiel eine Solaranlage in Thailand, verkauft CO₂-Zertifikate in der Menge, in der dank des CO₂-ärmeren Solarstroms Treibhausgase vermieden werden. Der Käufer der Zertifikate darf das in Thailand vermiedene CO₂ dann emittieren. Ein Nullsummenspiel.