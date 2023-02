Weltcup in Crans-Montana – Knieprobleme? Für Sofia Goggia kein Problem Die Italienerin triumphiert auf der wohl schwierigsten Abfahrt im Frauen-Weltcup – trotz einem Sturz im Training. Die Schweizerinnen verpassen das Podest.

Sie fährt auf tutti: Sofia Goggia triumphiert in Crans-Montana. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)



Die Vorbereitung? Suboptimal. Die besten zehn Athletinnen treten am Freitagabend zur Startnummer-Auslosung bei der Eisbahn in Crans-Montana an. Es herrscht Volksfest-Atmosphäre, dicht an dicht drängt sich das Publikum. An keinem anderen Ort herrscht so viel Rummel um die Athletinnen wie hier. Und so jubelt die Menge bei jeder Fahrerin ausgelassen, die sich via Tyrolienne auf die Bühne begibt. Doch eine fehlt: Sofia Goggia. Die Italienerin lässt sich durch den Presseattaché vertreten, der sich etwas weniger geschmeidig mit der Seilbahn befördern lässt. Auf die Frage nach Goggias Fehlen antwortet er kryptisch: «Ich kann nur sagen, dass sie das Rennen bestreiten wird.»

Er lügt nicht. Goggia tritt tatsächlich zur Abfahrt an, die vom Samstag auf den Sonntag verschoben wurde, weil dichte Wolken und die aufgeweichte Piste ein Rennen da verhindern. Und Goggia fährt, wie sie das oft tut – auf tutti. Das zahlt sich aus, sie triumphiert vor Teamkollegin Federica Brignone und der Französin Laura Gauche.

Die Schweizerinnen: Sie gehören in der ersten Abfahrt nach der WM, bei der Jasmine Flury triumphierte und Corinne Suter Dritte wurde, zu den Geschlagenen. Joana Hählen allerdings fehlen als Fünfte nur gerade 21 Hundertstel zum Podest, Nufer als Sechste deren 24. Nach schwierigen Titelkämpfen – sie verpasste gar die Qualifikation zur Abfahrt – sammelt Michelle Gisin mit einer starken Fahrt zumindest wieder Selbstvertrauen. Nicht auf Touren kommen Lara Gut-Behrami (12.), Flury (16.) und Suter (18.). Sie bekunden wegen der teilweise diffusen Sicht – sie wird später besser, wovon Brignone und Gauche profitieren – Mühe.



