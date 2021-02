Abfahrt Val di Fassa – Gut-Behrami und Suter haben nichts vom WM-Glanz verloren Lara Gut-Behrami gewinnt das erste Speedrennen nach der WM. Mit Corinne Suter steht eine zweite Schweizerin auf dem Podest. Herbie Egli

Lara Gut-Behrami ist bei der Weltcup-Premiere in Val di Fassa am schnellsten. Foto: Marco Bertorello (AFP)

Die WM in den Dolomiten ist vorbei, der Weltcup jedoch geblieben. Nach den Rennen in Cortina d’Ampezzo stand für die Frauen rund 60 Kilometer südwestlicher die Premiere in Val di Fassa auf dem Programm.

Lara Gut-Behrami und Corinne Suter tauschten dabei die Ränge von der WM-Abfahrt. Gut-Behrami gewann, Suter wurde mit 26 Hundertstel Rückstand Dritte. Zwischen den beiden Schweizerinnen klassierte sich die Österreicherin Ramona Siebenhofer – nur zwei Hundertstel hinter Gut-Behrami.

Gut-Behrami neue Führende im Gesamtweltcup

Für Gut-Behrami ist der Sieg auch im Hinblick auf die Gesamtweltcup-Wertung Gold wert. Die 29-jährige Schweizerin überholte Petra Vlhova an der Spitze. Sie liegt nun 29 Punkte vor der Slowakin, die zeitgleich mit Michelle Gisin Neunte wurde.

Und Gut-Behrami kann die Führung am Wochenende weiter ausbauen. Am Samstag steht nochmals eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag ein Super-G.