Start in den Ski-Weltcup – Gut-Behrami rechnet ab, ein 90-Jähriger greift nochmals an Im Schweizer Team kämpfen viele um die Rückkehr nach Stürzen. Einer tut das mit einer Virtual-Reality-Brille, ein anderer hat Mühe mit der Sicht. Doch es gibt auch die Topfitten. René Hauri , Philipp Rindlisbacher

Waren zwei der ganz grossen Schweizer Figuren im letzten Winter und wollen es auch in dieser Saison sein: Corinne Suter (links) und Lara Gut-Behrami. Foto: Imago Images

Mauro Caviezel – Das Problem mit der Sicht

Fast alle Beschwerden in den Griff gekriegt: Mauro Caviezel. Foto: Alessandro Trovati (Keystone)

Die Hockeposition ist die Grundhaltung des Abfahrers. Doch genau da fühlt sich Mauro Caviezel nicht wohl. Nach der schweren Gehirnerschütterung, zugezogen beim Training in Garmisch im letzten Januar, litt er an Sehproblemen. Mit Neurotraining kriegte er die Beschwerden in den Griff, allerdings ist ein Sehnerv noch verletzt. Befindet sich der Bündner in der Hocke, wird es oben links unscharf. Er brauche nun Geduld, sagt Caviezel, der Speed-Auftakt in Kanada ist sein grosses Ziel.

Beat Feuz – Humpelnd durch den Frühling