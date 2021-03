Unsicherheiten wegen Pandemie zu gross – Gurtenfestival und Openair St. Gallen abgesagt Zwei der grossen Musikfestivals der Schweiz setzen erneut einen Sommer aus. Die Veranstalter begründen ihren Entscheid mit fehlender Planungssicherheit.

2019 war die Festivalwelt noch in Ordnung: Fans am Openair St. Gallen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Schon das zweite Mal in Folge: Das Gurtenfestival auf dem Berner Hausberg und das Openair St. Gallen sind abgesagt. Die Veranstalter beider Grossanlässe begründen ihren Entscheid mit fehlender Planungssicherheit. «Unsere Optionen für dieses Jahr sind ausgeschöpft. Wir sind ehrlich gesagt auch etwas erschöpft», heisst es in einer Mitteilung der Veranstalter des Gurtenfestivals vom Montag. Und ebenfalls am Montag kam aus St. Gallen die Begründung, dass die Rahmenbedingungen und Bedingungskriterien für Festivals fehlten.

Beide Festivals stecken in einem ähnlichen Dilemma: Für das Gurtenfestival versammeln sich erfahrungsgemäss insgesamt 80'000 Menschen an vier Tagen, um internationale und Schweizer Bands zu hören, um zu feiern und zu tanzen. Die Veranstalter in St. Gallen rechnen gar mit 30'000 Besucherinnen und Besuchern pro Tag, während einer Festivaldauer von vier Tagen.

«Unsere Optionen für dieses Jahr sind ausgeschöpft» Veranstalter des Gurtenfestivals

Für derartige Dimensionen ist eine Durchführung mit Impfnachweisen oder Tests vor Ort logistisch unmöglich. Zumindest für Bern ist es auch keine Option, das Festival entsprechend der Pandemie-Auflagen zu verkleinern: «Ein Gurtenfestival mit Sitzplätzen, reduzierter Kapazität, keinen Dancetents, das ist schlicht und einfach kein Gurtenfestival.» Zudem wollten sie nicht jede internationale Band, die absagt, durch eine schweizerische ersetzen. «Am Ende des Weges gäbe es dann x Schweizer Festivals, die alle dasselbe Programm, dieselben Bands haben», so das Gurtenfestival.

In St. Gallen wird hingegen derzeit noch ein kleines Festivalprogramm für das Openair-Wochenende Anfang Juli «geprüft». Details sollen später bekannt gegeben werden.

Appell an die Politik

Während die Berner einen Vorverkauf gar nie gestartet haben und auch «gar nicht richtig mit der Arbeit begonnen» haben, behalten für das Openair St. Gallen bereits gekaufte Tickets für 2022 ihre Gültigkeit; zudem können sie innert 30 Tagen nach der Programmveröffentlichung, vermutlich im kommenden Herbst, zurückgegeben werden.

Beide Festivals verweisen auf das kommende Jahr. Die Veranstalter des Gurtenfestivals richten zudem einen Appell an die Politik; «Schafft Klarheit.» Und: «Bietet der Kulturbranche und der Bevölkerung eine Perspektive.» Sie fordern, dass Kapazitäten, Rahmenbedingungen und Schutzmassnahmen geklärt werden müssten, damit in diesem Sommer und Herbst «so viele Anlässe wie möglich stattfinden können».

SDA