Deichkind-Spektakel versetzt Gurten in Ekstase

An Deichkind-Konzerten können bisweilen sonderbare Dinge passieren: Da nebeln Figuren in strengen Ganzkörperpandemie Anzügen den Gurten ein, plötzlich reitet da jemand auf einem Bullensimulator, der aussieht wie eine riesengrosse Edelhandtasche, da kann Surrealismus in Nullkommanichts zum Ulk umschlagen, grosse Kunst zu grossem Mist, wobei selbst Letzterer noch durchaus sympathisch riecht. Und es kann – wie zu Beginn des Konzerts – auch plötzlich Regen fallen, der auf keinem Wetterradar auftaucht. Egal.

Durch einen Regen von Federn: Im überdimensionalen Schwimmring-Trampolin übers Gurtenpublikum. Video: flo

Deichkind sind die Meister des hinterlistigen Spasses, sie sind gnadenlos präzise Beobachter, Entlarver des Gutgemeinten und des Ungefähren. Sie haben der deutschen Sprache geflügelte Worte beschert, die sich mittlerweile in so manchem aktiven Wortschatz wiederfinden («leider geil», «bück dich hoch», «Google-Halbwissen» oder «like mich am Arsch»). Es gefällt ihnen, Denkmodelle zu demolieren, um auf den Trümmern den Elektropunk oder den Idiotentechno zu tanzen. Und sie verstehen sich – auf Nachfrage – durchaus als politische Band.

Das ist jetzt nicht unbedingt die Facette, die vom Gurten-Publikum am intensivsten befeiert wird. Die Masse hüpft dort am höchsten, wo das Geschehen in einem auch für ein Ballermann-Publikum nachvollziehbaren Stampf-Beat getaktet ist. Doch im Falle der Hamburger ist auch das kein billiges Anbiedern, sondern ein dadaistisches Gaudi. Auf dem Gurten exerzieren sie ihr ein Vierteljahrhundert andauerndes Dasein fast schon im Schnelldurchlauf durch (ihre normalen Shows dauern locker drei Stunden). Es schreit nach mehr – aber der Chronist muss runter ins Zelt. Sampa the Great ist dort am Spielen. Bald erfahren Sie, wie sich das anhört… (ane)