Die Gurtenbahn war im vergangenen Jahr erfolgreich unterwegs. Foto: Simon Glauser (20 Minuten)

Die Berner Gurtenbahn ist im vergangenen Jahr – nach einem coronabedingten Taucher im Vorjahr – wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Sie schrieb 2021 einen Ertragsüberschuss von rund 90'000 Franken nach einem Defizit von gut 110'000 Franken im Vorjahr. Hauptgrund sind die höheren Erträge aus dem Personenverkehr, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Mit 708'888 Fahrgästen benutzten 2021 209'000 oder rund 40 Prozent mehr Fahrgäste die Gurtenbahn als 2020. Die Frequenzen liegen damit immer noch rund einen Viertel unter den Zahlen vor der Coronapandemie. Vor allem in der ersten Jahreshälfte blieben viele Fahrgäste aufgrund des schlechten Wetters und wegen der teilweisen Schliessung des Gurten - Park im Grünen noch aus. Ebenfalls fanden 2021 kaum Aktivitäten auf dem Gurten statt.

Rekord bei Rodelbahn

Einen erheblichen Beitrag zu den schwarzen Zahlen der Gurtenbahn leistete die 2016 eingeweihte Rodelbahn: Mit über 82'000 Fahrten erzielte sie im letzten Jahr sogar einen Rekord. Verwaltungsratspräsidentin Marie von Fischer Lehmann schreibt im Geschäftsbericht, die Rodelbahn habe sich «somit für die Gurtenbahn wie erhofft zu einem zusätzlichen Standbein entwickelt.»

An der Generalversammlung des Unternehmens am Dienstag auf dem Berner Hausberg wählten die Aktionäre Reto Rutschi neu in den Verwaltungsrat. Dort ersetzt der Finanzverwalter der Stadt Bern Daniel Schaffner, den früheren Finanzverwalter der Stadt, der heute pensioniert ist.

Die Gurtenbahn gehört zu rund 76 Prozent der Stadt Bern sowie weiteren Aktionärinnen und Aktionären, darunter Privatpersonen, die Genossenschaft Migros Aare und die Standortgemeinde Köniz.

pd/sda

