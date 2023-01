Sanierung im nächsten Jahr – Gurtenbahn erhält neue Talstation und neue Panoramawagen Am Berner Hausberg wird vieles neu: Nach einem Umbau der Talstation der Gurtenbahn werden die neuen Panoramawagen künftig unbegleitet verkehren. Urs Wüthrich

Die Wagen der Gurtenbahn sind in die Jahre gekommen. Sie werden 2024 durch neue Panoramawagen abgelöst. Foto: Raphael Moser

Am Berner Hausberg steht ein Modernisierungsschub bevor: «Die Standseilbahn auf den Gurten hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht», sagte René Schmied, Vorsitzender der Geschäftsleitung Gurtenbahn, an einer Medienorientierung vom Donnerstag. Die Bahn sei 1999 letztmals saniert worden, viele Ersatzteile seien heute nicht mehr lieferbar – und schliesslich laufe die Konzession aus, so Schmied, der hauptamtlich Bernmobil-Chef ist.