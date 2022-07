Die Letzten ihrer Art: Ein Album hören – Gummibärchen statt Fünfgangmenü Singles und Playlists statt ganze Alben – die Hörgewohnheiten ändern sich mit Streamingdiensten wie Spotify. Nicht unbedingt zum Guten. Jessica King

Vorbei die Zeit, als Musik primär auf Vinyl, CDs und Kassetten gehört wurde. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Album «Teaser and the Firecat» von Cat Stevens (heute Yusuf Islam) kenne ich bis heute auswendig. Jedes Wort, jeden Übergang, jedes Zupfen der Gitarrensaite – auch bei den schlechten Liedern wie «Rubylove». Als Kind habe ich die CD von meinen Eltern geklaut und jeden Tag obsessiv gehört, die Texte penibel im Büchlein nachgelesen, bis das Papier zerfleddert war. Das Gleiche als Teenie mit Tic Tac Toe, das Gleiche während meiner Indie-Folk-Phase mit Arcade Fire, The National, The Lumineers.