Bahnhof Münsingen abgesperrt – Güterzug aus Italien verlor Gas Der Bahnhof Münsingen musste am Donnerstagabend grossräumig abgesperrt werden. Grund dafür war ein Güterwagen, aus dem Gas entwich.

Aus einem Güterwagon auf dem Weg von Italien nach Bern ist am Donnerstagabend Gas ausgetreten. Der Zug wurde in Münsingen angehalten. (Themenbild). KEYSTONE/GAETAN BALLY

Der Bahnhof Münsingen musste am Donnerstagabend grossräumig abgesperrt werden. Grund dafür war ein Güterwagen, aus dem Gas entwich. Es kam zu Störungen im Bahnverkehr.

Das Gas entströmte dem Güterwagon aus einem undichten Verschluss, wie das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland und die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilten. Der Feuerwehr gelang es, den Verschluss zu schliessen und den Gasaustritt zu unterbinden. Der Lokführer musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Das Leck wurde in Spiez bemerkt, weil es dort stark nach Gas roch. Kurz vor 20 Uhr ging bei der Polizei eine entsprechende Meldung ein. Der Gasgeruch konnte mit dem Güterzug in Verbindung gebracht werden. Der von Italien herkommende Zug wurde daraufhin in Münsingen angehalten.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Bahnverkehr zwischen Thun und Bern mehr als drei Stunden unterbrochen. Es verkehrten Ersatzbusse. Der Bahnhof Münsingen wurde ebenfalls für mehrere Stunden grossräumig abgesperrt.

SDA