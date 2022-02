Geldblog: Korrektur an der Börse – Günstiger Einstieg oder zu riskant? Wer jetzt weltweit in Aktien investiert, kann nach den neusten Rückschlägen günstiger kaufen, muss aber weiterhin mit starken Kursschwankungen rechnen. Martin Spieler

Ukrainekrise, Zinsen und Inflation: Aufgrund diverser Unsicherheitsfaktoren könnte die Korrektur noch länger dauern. Illustration: Christina Baeriswyl

Da ich das Geld aus der 2. Säule beziehen muss, überlege ich mir eine Anlage. Nachdem ich bereits Aktien von Schweizer Firmen habe, meint mein Bankberater, dass für mich eine anderswertige Anlage Sinn machen würde. Er schlägt mir den Fonds BEKB Aktien Nachhaltig Global (A) vor. Kürzlich schrieben Sie, dass Taiwan einer der wichtigsten Chiphersteller ist. Meine Überlegung: Chips kommen ja in praktisch allen Technologien vor. Das heisst, dass somit auch Apple, Microsoft und Co. von einem Krieg in Asien betroffen wären. Und wie sähe es dann mit den Aktien aus? Hohe Risiken möchte ich nicht eingehen. Mein Berater ist überzeugt, dass die im Fonds enthaltenen globalen Aktien Gewinnpotenzial haben. Leserfrage von K.B.

Sie müssen bei Ihren Erwägungen zwischen zwei Dingen unterscheiden: Einerseits welches Chancen-Risiko-Verhältnis haben Sie, wenn Sie jetzt im grösseren Stil weltweit in Aktien investieren und anderseits in was für Produkte investieren Sie. Aufgrund der Ukraine-Krise, der Aussicht auf höhere Zinsen in den USA und der hohen Inflation in den USA und Europa hat sich die Stimmung an den Aktienmärkten deutlich verschlechtert. Insbesondere Techaktien sind stark unter Druck geraten, da sich höhere Zinsen gerade für Wachstumsfirmen aus dem Techsektor negativ auswirken.

Sollte sich die geopolitische Situation weiter verschlechtern, dürften die Aktien weltweit noch stärker unter Druck kommen. Von einem Krieg in der Ukraine wären europäische Aktien besonders stark betroffen. Doch auch sonst auf der Welt würde es wohl zu weiteren Korrekturen an den Börsen kommen, da durch einen militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die Energiepreise noch mehr in die Höhe gehen könnten.

Leiden würden die Börse aber erst recht, falls China den mehrfach geäusserten Anspruch auf Taiwan militärisch durchsetzen würde. Taiwan zählt in der Tat zu den wichtigsten Produzenten von Computerchips weltweit. Ein Konflikt um Taiwan könnte dafür sorgen, dass Chips, die in vielen Geräten, Autos und Maschinen unterschiedlicher Branchen benötigt werden, noch mehr Mangelware würden, was zu weiteren Lieferengpässen führen und das Wirtschaftswachstum in einigen Ländern belasten könnte. Auch der globale Handel könnte darunter stark leiden.

Auf keinen Fall sollten Sie das ganze Vorsorgegeld nur in stark schwankungsanfällige Aktien anlegen, sondern dieses breit diversifiziert in verschiedene Anlageklassen investieren.

Dies alles könnte im negativen Fall zur Konsequenz haben, dass die Aktienmärkte eine längere Baisse durchlaufen könnten. Im positiven Falle hingegen könnten Sie die Aktien, die korrigiert haben, günstiger kaufen und später von einer Erholung und allenfalls einer schönen Rendite profitieren. Sie müssen sich gut überlegen, wie viel Anlagerisiken Sie eingehen wollen und können. Aus meiner Sicht sind die Risiken hoch.

Da Sie mir schreiben, dass Sie Geld aus der Vorsorge investieren, ist es besonders wichtig, dass Sie Ihre Anlagerisiken im Auge behalten. Auf keinen Fall sollten Sie das ganze Vorsorgegeld nur in stark schwankungsanfällige Aktien anlegen, sondern dieses breit diversifiziert in verschiedene Anlageklassen investieren.

Zur Frage nach dem Fonds und damit zur Umsetzung der Anlageidee: Der Fonds BEKB Aktien Nachhaltig Global (A) investiert weltweit in Aktien- und Beteiligungspapiere von Gesellschaften, die im MSCI World ex Switzerland enthalten sind. Dieser Index repräsentiert die gross- und mittelkapitalisierten kotierten Unternehmen von über 20 entwickelten Staaten. Zu den zehn grössten Positionen des Fonds zählen bekannte Unternehmen wie Microsoft, Apple, die Google-Mutterfirma Alphabet, Nvidia, JPMorgan Chase, Target, Home Depot, Adobe und Wells Fargo. Zumindest bei den grössten Positionen ist der Fonds stark USA-lastig, was allerdings auf den Vergleichsindex zurückzuführen ist.

Beim ausschüttenden BEKB Aktien Nachhaltig Global (A), der auf der Basis von Nachhaltigkeitskriterien geführt wird, handelt es sich um einen aktiv verwalteten Fonds, der zum Ziel hat, gegenüber dem Vergleichsindex eine bessere Performance zu erzielen und etwas weniger Schwankungen aufzuweisen. Daher liegt die Gesamtkostenquote Total Expense Ratio TER mit 1,4 Prozent über dem Durchschnitt von ähnlichen Aktienfonds – insbesondere deutlich über den Gebühren von vergleichbaren passiv verwalteten Indexfonds oder von Exchange Traded Funds ETFs.

Das Ziel der besseren Performance wurde in der Vergangenheit von diesem Fonds nur teilweise erreicht. Aus meiner Sicht könnten Sie ebenso gut einen reinen Indexfonds wie den Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI World ex Switzerland FA USD nutzen, der eine weit tiefere TER von 0,22 Prozent ausweist oder einen Exchange Traded Fund wie den iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) mit einer Gesamtkostenquote von 0,5 Prozent. Mit solchen Instrumenten würden Sie jedenfalls deutlich günstiger fahren.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

