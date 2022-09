Klassikfestival im Oberland – Gstaad Menuhin Festival & Academy mit über 24'700 Besuchern Mehr als 60 Konzerte und fünf Meisterkurse: Das Menuhin Festival in Gstaad ist zu Ende.

Die deutsche Klarinettistin Sabine Meyer bei ihrem diesjährigen Auftritt in Gstaad BE. (Archivbild) Foto: zvg/Gstaad Menuhin Festival & Academy

Über 24'700 Besucherinnen und Besucher haben die 66. Ausgabe von Gstaad Menuhin Festival & Academy in den vergangenen Wochen besucht. Beim Abschlusskonzert am Wochenende gaben Alfred Eschwé und das Wiener Johann Strauss Orchester Walzer und Tänze von Strauss und Co. zum Besten.

Während der vergangenen Wochen fanden im Festival-Zelt und den Kirchen der Region mehr als 60 Konzerte und fünf Meisterkurse der Gstaad Academy statt, teilen die Veranstalter am Sonntag mit.

Zu den Highlights der diesjährigen Festivaledition gehörten die Residenzkonzerte mit Klarinettist Andreas Ottensamer. Eine Premiere war die Verleihung des ersten Olivier Berggruen Prize an die Pianistin Pallavi Mahidhara. Die 67. Ausgabe des Festivals soll vom 14. Juli bis 2. September 2023 stattfinden.

SDA/zec

