Brasserie mit «Gault Millau»-Inspiration – Gstaad bekommt Brasserie mit Waadländer Chic Das Hotel Bernerhof in Gstaad kooperiert mit einem Waadtländer Spitzenkoch. Dieser «vererbt» zwar keine Punkte, hinterlässt aber dem neuen Restaurant «Esprit Ravet» hochstehende Brasserie-Rezepte. Markus Dütschler

Die Gstaader Bernerhof-Hotelière Brigitte Frei hat sich die Kooperation von Guy und Bernard Ravet (rechts) gesichert. Deren Restaurant im Waadtland gehört zu den sieben exklusivsten Gourmetrestaurants der Schweiz. Foto: Markus Dütschler

Im ganzen Kanton Bern existiert kein Restaurant mit 19 «Gault Millau»-Punkten. Nicht einmal in Gstaad. Doch jetzt öffnet der dortige Bernerhof ein Fenster zur Königsklasse der Gastronomie. Das Hotel hat eine neue Brasserie mit Namen «Esprit Ravet» eingerichtet – nebst einer Lounge mit Chic und Cheminée. Der Name deutet es an: Die Küche ist inspiriert von der «Ermitage des Ravet» im waadtländischen Vufflens-le-Château. Dort hält Familie Ravet seit zwei Jahrzehnten unangefochten die Höchstnote, die in der Schweiz lediglich sieben Gourmetrestaurants erreichen.

Vater Bernard und Sohn Guy standen am Montag persönlich in Gstaad am Herd, um die Gäste an der Eröffnung mit einem Menü zu verwöhnen. Künftig werden sie aber wieder im Waadtland kochen, hinterlassen aber ihre Rezepte. Tochter Nathalie hat für das neue Lokal im Bernerhof eine Weinkarte mit Tropfen zusammengestellt, die auch in der Ermitage kredenzt werden. Der Bernerhof hat mit dem chinesisch ausgerichteten «Blun Chi» und dem schweizerisch orientierten «La Gare» bereits zwei Lokale, die mit je 13 GM-Punkten benotet sind. Die Kooperation war nur dank guter Beziehungen der Bernerhof-Hoteliers Brigitte und Thomas Frei mit Familie Ravet möglich. Auch wenn der Schweizer Gourmetpapst Urs Heller, Chefredaktor des Gastroführers «Gault Millau», sich für die Eröffnung persönlich nach Gstaad bemühte, ist es ausgeschlossen, dass die 19 Ravet-Punkte aus der Waadt einfach so ins Saanenland diffundieren. Das Lokal «Esprit Ravet» ist schliesslich kein High-End-Restaurant, sondern eine Brasserie, wenn auch eine gehobene. (mdü)