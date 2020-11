Mundartkolumne – Gseh, was nid isch «Weihnachten fällt aus»: Das schrieb der Chef unserer Mundart-Kolumnistin schon im vergangenen Jahr. Aber man kann sich ja eine neue Weihnachtsgeschichte ausdenken. Renée Bellafante

Eine andere Perspektive: «Überlege, wi d Chüniginne mit Maske si z Bsuech cho. D Kameu voupackt mit warme Dechine, Töpf vou Suppe u Riisepack Windle.»





Foto: Franziska Rothenbühler

S git Lüt, die hei e sächste Sinn, oder e sibete, oder wi mänge o immer. I ha eigentlech gmeint, i ghör o zu dene – aber me meint ja no viu im Läbe. Jedefaus han i gmeint, i wöu de im Dezämber es Wiehnachtsgschichtli schrybe, wüu i ja aube gäge Änds Monet dranne bi mit myre Kolumne. De luegen i uf d Liischte mit de Date, wo üse Chef bim «Bund» de Schriberlinge aube lat la zuecho, u dert steit am 25.12.2020 anstatt Bellafante sec: «Weihnachten – fällt aus».

Du, dä het das letschts Jahr scho gwüsst! Ja, itz mues i haut scho Änds Novämer das Thema behandle, aber macht nüt. S isch sit Usgänz Summer Wiehnachte. Myni Portion Güezi han i jedefaus scho verspise. Denn si si no früsch gsy. U hüt hets im Lokaublatt o scho ne Artiku bezüglech Wiehnachte gha. I bi auso totau bi de Lüt. Dert isch auerdings e Satz gstange, wo mer het z Dänke ggä: Wiehnachte sig ja sowiso meh es Zelebriere vor Familie weder vom Chrischtchind. Stimmt vermuetlech. Isch äuä o das, wos aube für vili nid ganz eifach macht.