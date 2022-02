Freund von Kurt Cobain – Grunge-Pionier Mark Lanegan ist tot Im Alter von 57 Jahren ist Mark Lanegan, ehemaliges Mitglied der Queens of the Stone Age, gestorben. Die Ursache ist nicht bekannt. Letztes Jahr war er schwer an Corona erkrankt.

Mark Lanegan machte aus seiner Alkohol- und Heroinsucht kein Geheimnis. (Archivbild)

Er war ein Freund von Nirvana-Sänger Kurt Cobain und galt selbst als Pionier der Rockmusik-Richtung Grunge: Der US-Musiker Mark Lanegan ist am Dienstag im Alter von 57 Jahren gestorben. «Unser geliebter Freund Mark Lanegan ist heute Morgen in seinem Haus in Killarney, Irland, verstorben», hiess es auf dem Twitter-Account des Musikers am Dienstag. Er «hinterlässt seine Frau Shelley».

Lanegan wurde im November 1964 in der Nähe von Seattle im US-Bundesstaat Washington geboren. Dort entstand in den 1990ern die Grunge-Bewegung, die sich durch ihren «dreckigen» Klang von anderen Rock-Strömungen abhob und durch die Band Nirvana weltberühmt wurde.

Lanegan war von 1984 bis 2000 Sänger und Frontmann der Rockband Screaming Trees und anschliessend bis 2014 Mitglied der Queens of the Stone Age. Daneben verfolgte er auch eine Solokarriere.

Wie andere Grössen des Genres machte Lanegan kein Geheimnis aus seiner Alkohol- und Heroinsucht. Im März 2021 wäre er laut eigenen Angaben beinahe an einer Corona-Infektion gestorben, nachdem er zuvor eine Zeit lang an Verschwörungstheorien geglaubt hatte. Schliesslich sprach er sich jedoch ebenfalls für Impfungen aus.

AFP/roy

