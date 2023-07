Massenverteilung und Erdrotation – Der Mensch pumpt so viel Grundwasser ab, dass sich die Erdachse verschoben hat Die Entnahme von zwei Billionen Tonnen Grundwasser zwischen 1993 und 2010 hat die Achse der Erde um 80 cm verschoben – das hat auch Auswirkungen auf Navigationssysteme. Simon Angelo Meier

Anfällig für menschgemachte Veränderungen: Die Umverteilung von Grundwasser aus den mittleren Breiten in die Ozeane hat die Neigung der Erdachse verändert. Foto: Pixabay

Der Bedarf nach Wasser für die Trinkwasserversorgung und die Landwirtschaft ist gewaltig. So gross, dass sich die Erdachse durch die Entnahme von zwei Billionen Tonnen Grundwasser zwischen 1993 bis 2010 um 80 Zentimeter verschoben hat. Dies hat ein internationales Team von Erdwissenschaftlern in einer neuen Studie herausgefunden.

Dass sich die Erdachse nicht in einem perfekten Gleichgewicht befindet, sondern leicht wackelt, weiss man seit längerem. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass sich die Erde wegen der Rotation am Äquator ausbeult und durch die Bewegung der Luftmassen und des Wassers der Ozeane immer wieder leicht in die eine oder andere Richtung gezogen wird. Hinzu kommen die Verschiebung von geschmolzenem Gestein im Erdmantel und das Abschmelzen von Gletschern infolge des Klimawandels. Diese Umverteilung von Massen auf und unter der Erdoberfläche führt dazu, dass sich die Rotationsachse verschiebt. Im untersuchten Zeitraum hat sich die Erdachse wegen der Entnahme von Grundwasser gemäss den Forschern um 4,36 Zentimeter pro Jahr verschoben.

Gestiegener Meeresspiegel

«Jede Masse, die sich auf der Erdoberfläche bewegt, kann die Rotationsachse beeinflussen», erklärte der Hauptautor der Studie, Seo Ki-weon, Erdwissenschaftler an der Seoul National University in Südkorea, gegenüber der Zeitschrift «Nature». Dabei spielt es aber eine Rolle, auf welchem Breitengrad sich eine Masse befindet. Da die Entnahme des Grundwassers vor allem in den mittleren Breiten erfolgte, hatte dies einen deutlich stärkeren Einfluss auf die Ausrichtung der Erdachse, als wenn die Förderung am Äquator oder an den Polen erfolgt wäre.

Die Umverteilung von Wasser aus den Grundwasserreservoiren zu den Weltmeeren hat laut den Wissenschaftlern den Meeresspiegel zwischen 1993 und 2010 um 6,24 Millimeter steigen lassen. Dabei konnten die Forscher feststellen, dass der Grundwasserspiegel besonders im Nordwesten Indiens und im Westen Nordamerikas zurückgegangen war, was wegen eines physikalischen Effektes zu einem Rückgang des Meeresspiegels über dem Indischen und dem Pazifischen Ozean führte, während das weltweite Meeresniveau anstieg.

Für die Landwirtschaft von zentraler Bedeutung: In einer Obstplantage in Terra Bella, Kalifornien, wird nach Grundwasser gebohrt. Foto: Getty Images

«Der Rotationspol der Erde verändert sich tatsächlich stark», sagte Seo in einer Pressemitteilung. «Unsere Studie zeigt, dass unter den klimabezogenen Ursachen die Umverteilung des Grundwassers den grössten Einfluss auf die Verschiebung der Erdachse hat.»

Der wichtigste Faktor für langfristige Schwankungen der Erdachse ist der Mantelfluss – das ist die Bewegung von geschmolzenem Gestein in der Schicht zwischen der Erdkruste und dem äusseren Erdkern. Die neue Modellierung der Forschenden würde nun zeigen, dass die Grundwasserentnahme der zweitwichtigste Faktor sei, erklärte Seo gegenüber CNN.

Zunehmende Förderung von Grundwasser wegen Klimawandel

Die gemessenen Veränderungen der Erdachse sind so gering, dass sie keine Auswirkungen auf den Verlauf der Jahreszeiten haben. Sie sind aber gross genug, um für präzise satellitengestützte Navigationssysteme wie das GPS zum Problem werden zu können. Die feinen Schwankungen beeinträchtigen im schlechtesten Fall die Genauigkeit bei der Navigation von Flugzeugen, Autos und anderen Verkehrsmitteln. Dies war einer der Gründe, weshalb die Forscher die Mechanismen hinter der Bewegung der Erdachse genauer verstehen wollten.

Die Entnahme von Grundwasser hat sich im 21. Jahrhundert beschleunigt. Dies ist zum einen auf vermehrte Dürreperioden wegen des Klimawandels zurückzuführen, zum anderen aber auch auf den zunehmenden Anbau von Nutzpflanzen in trockenen Gebieten. Hydrologen warnen seit längerem vor den Folgen eines übermässigen Gebrauchs von Grundwasser. Gerade in regenarmen Gegenden kann ein langfristig tiefer Grundwasserspiegel zu Landabsenkungen führen, die Häuser und Infrastruktur gefährden. Auch ist die Anfälligkeit für Überschwemmungen erhöht.

