Grund zu jammern gibt es immer

Zum Glück hat Kindererziehung gegenwärtig wenige Gemeinsamkeiten mit dem Märchen «Rotkäppchen». Die allerallermeisten Kinder dürfen heute bei uns im Vergleich dazu behütet aufwachsen. Das Pendel schwingt sogar in die Gegenrichtung. Alleine in den Wald? Viele Eltern lassen heute ihre Kinder ja nicht mal mehr alleine um den Block laufen. Die gestiegenen Empfindlichkeiten drücken sich in einem Vorgang aus, über den der Guardian kürzlich berichtete: In Barcelona habe eine Schulbibliothek Rotkäppchen und viele andere Kindergeschichten aus der Bibliothek verbannt, weil der Inhalt sexistisch sei und Kinder vor solchen Erzählungen geschützt werden müssten.

Am Ende quälen winzige Unannehmlichkeiten, die einst kein Achselzucken wert gewesen waren.

Entwicklungen wie diese fasst der australische Psychologe Nick Haslam von der Universität Melbourne mit dem Begriff «Concept Creep» zusammen. Dahinter steckt die Idee, dass Ideen oder Konzepte stetig ausgeweitet werden, also sinnbildlich wie ein Schmieröl in immer tiefere Ritzen kriechen. «Begriffe wie Mobbing, Vorurteile, psychische Leiden oder Trauma werden immer häufiger benutzt, um Phänomene zu beschreiben, die einige Zeit zuvor noch nicht auf diese Weise betrachtet worden sind», schreibt Haslam in einer aktuellen Studie im Fachjournal Personality and Indivual Differences. Was einst als belanglose Schulhofrangelei galt, könnte heute als Mobbing ausgelegt werden. Was früher eine nur unangenehme Erfahrung war, könnte heute als traumatisches Erlebnis empfunden werden.

Das Leben wird im Durchschnitt angenehmer

Wenn sich Probleme lösen, sich Dinge zum Besseren wenden, entzündet sich Unzufriedenheit eben an immer kleineren, zuvor als banal empfundenen Umständen. Was Haslam als Concept Creep bezeichnet, hat der Philosoph Odo Marquard einmal als das «Gesetz der zunehmenden Penetranz der negativen Reste» beschrieben. Fortschritt verbirgt sich quasi selbst: Am Ende quälen eben winzige Unannehmlichkeiten die Menschen, die einst kein Achselzucken wert gewesen waren – und zwar mit konstanter emotionaler Wucht.

Die Psychologen um Nick Haslam haben nun in zwei Stichproben untersucht, welche Persönlichkeitsmerkmale diese gestiegene Sensibilität gegenüber Leid begünstigen. Demnach neigen eher Menschen dazu, die politisch auf der linken Seite des Spektrums angesiedelt sind und die generell hohe empathische Sorge verspüren. Ausserdem scheinen auch eine persönliche Anspruchshaltung und das Gefühl eigener Verletzlichkeit eine Neigung zu begünstigen, milde Beeinträchtigungen zu grossen Widrigkeiten aufzubauschen.

Diese Sensibilisierung kann ins Hysterische kippen, so dass man in eine passive Opferrolle abgleitet.

Das Leben wird im Durchschnitt angenehmer, doch die Menschen klagen in einem fort. Dieser Umstand lässt sich positiv oder negativ auslegen. Die Definition von Leid oder Schaden auf immer feinere Umstände auszuweiten stehe ja auch dafür, Fürsorge für Mitmenschen zu stärken und entsprechende Interventionen anzustossen, schreibt Haslam in seiner aktuellen Studie. Nach dem Motto: Wir sollten alle dafür sorgen, dass Kinder nicht mehr alleine in Wälder gehen müssen, in denen Wölfe hausen. Auf der anderen Seite kann diese Sensibilisierung ins Hysterische kippen, so dass Unglücke zu Katastrophen werden, man sich permanent verletzlich fühlt und man in eine passive Opferrolle abgleitet. Nach dem Motto: Mein Kind darf auf keinen Fall Rotkäppchen lesen, solche Geschichten sind viel zu gefährlich.

Kein bewusstes Denken

Das menschliche Unbehagen an den Umständen auf dieser Erde scheint also auf eine Art stets konstant zu bleiben. Lediglich die Anlässe verändern sich. Vielleicht hilft es gelegentlich, sich darüber bewusst zu werden, wenn einem das Leben wieder eine kleine Zumutung in den Weg wirft. Anerkennen sollte man auch, dass sich dahinter kein bewusstes Denken verbirgt. Das hat kürzlich der Harvard-Psychologe Daniel Gilbert in einer Studie in Science gezeigt: Seine Probanden sollten unter anderem Bilder wütender und freundlicher Gesichter zwischen Fotos von Menschen mit neutralen Ausdruck identifizieren. Reduzierten die Forscher die Zahl der zornigen Fratzen, empfanden die Teilnehmer dieser Studie neutrale Gesichter häufiger als negativ und furchteinflössend. Offenbar hatten sie also ihre Vorstellung oder ihr Konzept von «wütend» spontan ausgeweitet, ohne es zu merken. Es gibt immer was zu klagen.