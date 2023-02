Einstimmig nominiert – Grünliberale schicken Jürg Grossen in den Ständeratswahlkampf Die Berner Grünliberalen haben am Donnerstagabend Jürg Grossen für die Ständeratswahlen nominiert. Die Partei hofft auf den zweiten Wahlgang.

Ständeratskandidat Jürg Grossen (mit Blumenstrauss) inmitten seiner Parteikolleginnen und -kollegen. Foto: Therese Hänni/Keystone

Die Berner Grünliberalen haben am Donnerstag Nationalrat Jürg Grossen für die Ständeratswahlen vom kommenden Herbst nominiert. Insbesondere in einem zweiten Wahlgang wittert die GLP ihre Chance.

«Wir müssen in Bundesbern in beiden Kammern sein», sagte Nationalrätin Kathrin Bertschy vor der Mitgliederversammlung. Vielleicht gelinge der Partei im Herbst im einen oder anderen Kanton ein «Lucky Strike», also ein Glückstreffer.

Die GLP werde oft in zweiten Wahlgängen gewählt betonte Bertschy. Von den bisherigen Amtsinhabern tritt Werner Salzmann (SVP) zur Wiederwahl an. Amtskollege Hans Stöckli (SP) hat seinen Rücktritt angekündigt.

Die SP tritt mit Nationalrätin Flavia Wasserfallen an und die Grünen mit alt Regierungsrat Bernhard Pulver. Daneben schickt die FDP die Nidauer Stadtpräsidentin und Grossrätin Sandra Hess ins Rennen, die Mitte Nationalrat Lorenz Hess und die EVP Nationalrat Marc Jost.

Im Herzen Unternehmer

Im Ständerat seien zu wenige Unternehmer, sagte Grossen vor der Mitgliederversammlung. Und er sei «im Herzen Unternehmer». Als solcher und als Energiepolitiker könne er bei den grossen Herausforderungen der Zeit wichtige Beiträge leisten.

«Mein Kampfgeist ist geweckt. Jetzt müssen wir den grossen Sprung wagen und die Wahl in den Ständerat schaffen», sagte Grossen.

Die Versammlung nominierte den Berner Oberländer einstimmig. Grossen ist Elektroplaner. Der Vater von drei Kindern stammt aus der ländlichen Region Frutigen. Er sitzt seit 2011 für die GLP im Nationalrat. Seit 2017 ist er zudem Präsident der Grünliberalen Schweiz.

SDA/tag

