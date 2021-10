Oberländer Weltcup-Woche – Grünes Licht für Skirennen in Adelboden und Wengen Die Weltcup-Woche im Berner Oberland kann steigen – wobei der Kanton sich vorbehält, die Bewilligung zu widerrufen.

Die Zuschauermassen am Grimschbiel am Lauberhorn. Foto: Bruno Petroni

Im Januar können in Adelboden und Wengen wieder Skiweltcup-Rennen stattfinden. Der Kanton hat die beiden internationalen Sportanlässe bewilligt. Er kann die Bewilligung allerdings widerrufen, sollte dies die Epidemielage dannzumal erfordern, wie die bernische Gesundheitsdirektion am Donnerstag mitteilte.

Die Rennen am Adelbodner Chuenisbärgli finden am 8. und 9. Januar statt. Eine Woche später stehen die Lauberhornrennen in Wengen auf dem Programm. Bei Grossveranstaltungen mit internationalem Charakter muss der Regierungsrat gemäss der kantonalen Covid-Verordnung seine Zustimmung geben. Die entsprechenden Bewilligungen stellen dann die Regierungsstatthalterämter aus.

SDA

