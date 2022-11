Nachfolge von Sommaruga – Grüne wollen SP-Sitz im Bundesrat nicht angreifen Die Grünen hegen einen anderen Plan als die Attacke auf den durch Sommarugas Abgang freiwerdenden Sitz im Bundesrat. Matthias Chapman

«Die Grünen bedauern den Rücktritt von Simonetta Sommaruga. Als Umweltministerin hat sie zahlreiche klima- und energiepolitische Projekte aufgegleist», heisst es in einem Communiqué.

Die Partei werde nicht für den durch ihren Rücktritt freiwerdenden Sitz kandidieren, schreibt sie weiter. Es brauche dringend eine Stärkung der ökologischen Kräfte im Bundesrat, «aber nicht auf Kosten eines SP-Sitzes».



Die am stärksten übervertretene Partei im Bundesrat bleibe weiterhin die FDP. Zusammen mit der SVP bilde sie «eine auch arithmetisch ungerechtfertigte rechtsbürgerliche Mehrheit im Bundesrat», so die Grünen. Die Partei wolle im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen 2023 «mit einem grünen Bundesratssitz eine wirkliche Erneuerung anstreben».

