Wahlen in Aarberg – Grüne schnappen der SVP einen Sitz weg Patrick Zysset hat bei den Gemeinderatswahlen vom Sonntag in Aarberg für die Grünen einen Sitz im Gemeinderat ergattert.

Der erste Grüne im Aarberger Gemeinderat: Patrick Zysset. Foto: zvg

Die Grünen habe bei den Gemeinderatswahlen vom Sonntag in Aarberg einen Sitz im Gemeinderat auf Kosten der SVP ergattert. Trösten darf sich die Volkspartei mit dem Umstand, dass sie den Gemeindepräsidenten stellen darf.

Nachdem der amtierende Gemeindepräsident Fritz Affolter (SVP) nicht mehr zur Wiederwahl antrat, reichte Adrian Hügli (SVP) seine Kandidatur ein. Er sollte der einzige Anwärter bleiben. Mit seiner Wiederwahl in den Gemeinderat am Sonntag gilt Hügli auch als Gemeindepräsident als in Stiller Wahl gewählt.

Mit Patrick Zysset eroberten die Grünen einen Sitz im Gemeinderat. Neu in die Exekutive gewählt wurden auch Hans Käser (FDP) und Peter Ryser (SVP). Die Bisherigen schafften die Wiederwahl.

Der Gemeinderat setzt sich neu zusammen aus: Adrian Hügli (SVP) Gemeindepräsident, Rosmarie Steffen (SP), Patrick Zysset (Grüne), Peter Ryser (SVP), Hans-Ulrich Stebler (FDP), Hans Käser (FDP) und Patrick Schenk (BDP).

