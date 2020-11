Wahlen Bolligen – Grüne gleich beim ersten Mal erfolgreich Im Bolliger Gemeinderat kommen SP und Grüne neu auf drei Sitze. Der Gewinn geht zulasten der Mitteparteien, deren Allianz weit unter den Erwartungen blieb. Simon Wälti

Posieren in Corona-Zeiten. Gewählt sind (von links): Thomas Zysset (SP), Marianne Zürcher (SVP), René Bergmann (BDP), Kathrin Zuber (FDP), Daniela Freiburghaus (FDP), Lilianna Eggimann-Keller (SP) und Catherine Meyer (Grüne). Foto: Iris Andermatt

Der Schulterschluss der Mitteparteien in Bolligen hat sich nicht ausbezahlt. Die bisherige Gemeinderätin Senta C. Haldimann, die für das Forum BP (vormals Bolligen Parteilos) und GLP kandidierte, schaffte die Wiederwahl nicht. Sie wurde von Catherine Meyer von den Grünen verdrängt, es war das erste Mal, dass die Grünen in Bolligen zu den Wahlen antraten. «Wir sind hocherfreut, dass die grüne Welle in Bolligen und Ittigen angekommen ist.» Die Grünen machten am Sonntag auch in der Nachbargemeinde Ittigen auf Anhieb einen Sitz. Meyer will, dass sich Bolligen beim Klimaschutz ehrgeizigere Ziele setzt als bis anhin. «Gerade im Bereich der erneuerbaren Energie kann Bolligen noch sehr viel herausholen.»