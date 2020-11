Wahlen Bolligen – Grüne gewinnen einen Sitz Der Bolliger Gemeinderat rutscht nach links. Mit Catherine Meyer holen die Grünen bei ihrer Premiere einen Sitz auf Kosten der Mitteparteien. Simon Wälti

Kathrin Zuber (FDP) stand bereits vor dem Wahltermin als bisherige und neue Gemeindepräsidentin von Bolligen fest. Foto: Ruben Wyttenbach

Der Schulterschluss der Mitteparteien in Bolligen hat sich nicht ausbezahlt. Die bisherige Gemeinderätin Senta C. Haldimann, die für das Forum BP und GLP kandidierte, schaffte die Wiederwahl nicht. Sie wurde von Catherine Meyer von den Grünen verdrängt, es war das erste Mal, dass die Grünen in Bolligen zu den Wahlen antraten.

Neu im Bolliger Gemeinderat dabei ist die Grüne Catherine Meyer. Foto: zvg

Die FDP konnte ihre zwei Sitze behaupten. Kathrin Zuber war als Gemeindepräsidentin bereits still gewählt worden und erzielte bei den Gemeinderatswahlen das beste Resultat. Ebenfalls wiedergewählt wurde Daniela Freiburghaus (FDP).