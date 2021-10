Organisatorin der Covid-Demo – Grün und gegen das Covid-Gesetz Die Berner Stadträtin Simone Machado kämpft an vorderster Front gegen das Covid-Gesetz. Warum tritt sie zusammen mit Freiheitstrychlern und SVP-Politikern auf? Sophie Reinhardt

«Es gibt durchaus l inke und grüne Kritiker der staatlichen Massnahmen », sagt Simone Machado. Foto: Keystone

Im Berner Stadtparlament sitzt sie ganz links aussen, die grün-alternative Stadträtin Simone Machado. An den Covid-Demonstrationen trägt sie ein SVP-Anliegen mit, die Kritik am Covid-Gesetz. Die 52-jährige Juristin hat die Samstagsdemo im Namen der Freien Linken Schweiz mitorganisiert. Dort trat sie auch auf der Bühne auf, wo sie sich in ihrer Rede gegen das «Zertifikat, Diskriminierung und Massenüberwachung» aussprach. Sie sei gegen das Zertifikat, nicht aber gegen sämtliche Massnahmen, sagt Machado auf Nachfrage.

Was sagen ihre grünen Kollegen im Parlament zu ihrem Engagement in dieser Sache? In ihrer kleinen grünen Splitterpartei, der GaP, trägt man Machados Haltung mit, ihre Partei empfiehlt die Stimmfreigabe bei der Abstimmung über das Covid-Gesetz am 28. November. Auch GaP-Urgestein Luzius Theiler war an der bewilligten Manifestation am Wochenende dabei, wie er auf Anfrage bestätigt. Es habe dort «eine gute Stimmung» geherrscht.