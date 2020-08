Umstrittene Heimgeschichte – «Gruebe-Buebe» planen neues Buch Der Kampf gegen die Vernichtung einer historischen Arbeit über Heimkinder in Köniz mündet nicht nur in einer erfolgreichen Petition. Nun soll die Geschichte auch neu aufgearbeitet werden. Selina Grossrieder

Diese Postkarte entstand im Sommer 1975, anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des Kinderheims in Niederwangen. Foto: zvg

Nach einem Sommer voller Debatten haben die «Gruebe-Buebe» neue Pläne: «Wir prüfen gerade, ob wir ein neues Buch in Auftrag geben werden», sagt Heinz Kräuchi. Dieses soll die Geschichte des ehemaligen Knabenerziehungsheims «Gruebe» in Niederwangen aufarbeiten, in dem auch Kräuchi als Kind lebte. Die historische Arbeit wäre das nächste Kapitel eines langjährigen Streits. Denn es gibt bereits ein Buch zum selben Thema. Dieses wurde aber eingestampft, zensiert und ist auch in den Universitätsbibliotheken nicht mehr zugänglich.