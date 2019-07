Grounding der Flugschulen und Rundflüge

Anderseits seien von den Problemen der Grossfliegerei ausgerechnet die Piloten der Leichtaviatik und des Luftsports am meisten betroffen. «Sie sind nun die Leidtragenden einer Auseinandersetzung, an der sie nicht beteiligt sind und für die sie keine Schuld trifft.» Die Mitglieder des Aero-Clubs würden «regelrecht bestraft, ja geradezu gegroundet», sagt er und ruft in Erinnerung, dass von den jährlich 1,3 Millionen Flugbewegungen in der Schweiz rund 850'000 Flüge nach Sicht erfolgen. Der Kleinfliegerei und der Pilotenausbildung mit einigen hundert Arbeitsplätzen komme damit eine grosse volkswirtschaftliche Bedeutung zu.

Von den Fluglotsen erwartet Burkhardt nun eine «professionelle Haltung». Er sagt: «Jetzt ist das Urteil da, sie müssen damit umgehen.» Druck auf die Arbeitgeber und gewerkschaftliche Forderungen seien fehl am Platz. Er ruft Skyguide und das Bundesamt für Zivilluftfahrt auf, die «untragbare Situation schnell zu beenden» und die gesetzlichn Anpassungen in die Wege zu leiten, um die Rahmenbedingungen für Just Culture zu schaffen.