Nur 20 Prozent Transitverkehr – Grossteil des Verkehrs im Raum Biel ist hausgemacht Eine Verkehrserhebung vom letzten Herbst in Biel liefert Daten für eine Studie, die den Nutzen eines Umfahrungstunnels untersuchen soll.

Der Grossteil des Verkehrs im Raum Biel stammt aus der Region. Das hat eine Verkehrserhebung ergeben. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ein Grossteil des Verkehrs im Raum Biel ist hausgemacht. Dies habe die Verkehrserhebung vom vergangenen Herbst ergeben, teilte die Projektorganisation espace Biel/Bienne.Nidau (EBBN) am Donnerstag mit.

An drei Werktagen im September 2022 wurde an fast 50 Kamerastandorten der motorisierte Verkehr erfasst. Aufgrund der anonymisierten Nummernschilderhebungen konnten die Verkehrsströme der Autos und des Schwerverkehrs in der Stadt Biel und Umgebung analysiert werden.

Fazit: 80 Prozent des Verkehrs hat einen Bezug zum Raum Biel. Nur 20 Prozent stellt reinen Transitverkehr dar. Die Veröffentlichung aller Ergebnisse sei für Ende Mai vorgesehen, teilte die Projektorganisation mit.

Dank der Verkehrserhebung gebe es nun eine seriöse Datengrundlage für die bevorstehende Gesamtmobilitätsstudie, sagte der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr gemäss Communiqué. «Bei der weiteren Planung müssen wir uns nicht auf Vermutungen und Annahmen stützen.»

Bis Mitte 2025 soll die Gesamtmobilitätsstudie den Nutzen und die Zweckmässigkeit eines Port- und eines Juratunnels prüfen. Die zur Finanzierung der Studie notwendigen Kreditbeschlüsse sollen bis Mitte Jahr vorliegen.

Die Projektorganisation espace Biel/Bienne.Nidau soll eine gesamtheitliche Planung im Raum Biel, Nidau, Brügg, Ipsach und Port ermöglichen. Sie wurde Anfang 2021 gegründet, nachdem das umstrittene Westast-Autobahnprojekt nach jahrelangem Streit beerdigt worden war.

SDA/flo

