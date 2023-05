Feuerwehr bricht Wand auf – Grossoperation zur Bergung von 391-Kilo-Amerikanerin in Frankreich Um eine 391 Kilogramm schwere Frau aus ihrem Haus in eine Klinik zu transportieren, ist die Feuerwehr in Frankreich mit 40 Einsatzkräften angerückt und hat eine Wand aufgebrochen.

1 / 3 Neben Krankenschwestern und Ärzten waren auch zehn Gendarmen und 40 Feuerwehrleute an der Operation beteiligt. AFP

Die US-Amerikanerin wurde am Mittwoch von der Ortschaft Stenay in Ostfrankreich in ein Spital nach Nancy gebracht, wie der Sender France 3 berichtete. Zum Einsatz kam dabei ein in Belgien ausgeliehener Krankenwagen für schwergewichtige Menschen.

Der Einsatz war seit Monaten vorbereitet worden. Die seit rund 20 Jahren in dem Ort unweit der Grenze zu Belgien und Luxemburg wohnende Frau hatte zuvor medizinische Hilfe verweigert, wie der Sender berichtete.

Ein Einsatz dieser Art, mit einem derart hohen Grad an Komplexität, sei in Frankreich noch nie vorgekommen, sagte der Kabinettschef des Präfekten des Departements Meuse, Bernard Burckel. Eine Wand im ersten Stock des Hauses musste abgerissen werden, zudem wurden Löcher in die Decke gestemmt.

Die Patientin wurde schliesslich durch das Fenster im Erdgeschoss der alten Töpferei ins Freie gehievt. Neben spezialisierten Feuerwehrkräften waren auch Ärzte und Pflegepersonal im Einsatz. Einige Strassen in der Umgebung wurden gesperrt.

SDA/sys

