Sägerei in Zollbrück – Grossinvestition für die ganz dicken Baumstämme Die De Ligno AG will ihre Sägeanlage am Standort Zollbrück für 5 Millionen Franken modernisieren. Dadurch könne sie später 30 Prozent mehr Holz verarbeiten. Susanne Graf

Die Sägerei in Zollbrück produziert auch Spezialitäten, wie sie die Japaner wünschen. Foto: Christian Pfander

Sie gehört zu den grössten Produktions- und Handelsbetrieben in der Schweizer Holzbranche, die De Ligno AG. In Zollbrück und Röthenbach betreibt sie je ein Sägewerk, in Langnau ein Hobelwerk und in Walkringen, Sugiez und Rupperswil handelt sie mit Holz.