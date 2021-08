Stundenlang ohne Strom – Grossflächiger Stromausfall in der Region Burgdorf An der Behebung einer Störung beim Versorger Localnet werde «mit Hochdruck» gearbeitet.

Seit kurz nach 12 Uhr fliesst in der Region Burgdorf kein «Pfuus» mehr durch solche Kabel. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Wegen einer technischen Störung in einer Unterstation ist es am Montagmittag in der Region Burgdorf zu einem grossflächigen Stromausfall gekommen. Bis wann die Störung andauert, ist laut dem regionalen Stromversorger Localnet noch unklar.

Das Unternehmen arbeite «mit Hochdruck» an der Behebung, heisst es auf einer Mitteilung, die auf der Internetseite der Firma aufgeschaltet wurde. Die betroffene Unterstation liegt in Heimiswil.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.